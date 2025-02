SARONNO – Affissi striscioni alle stazioni di Dolcè, in provincia di Verona, Monza, Grigno, in provincia di Trento, sulla pedemontana in direzione Como, ma anche a Saronno Sud e Saronno. Si tratta del blitz di 100% animalisti, che si schiera dalla parte dei beagle nel caso di Aptuit: gli striscioni invitano ad unirsi alla manifestazione del prossimo 1 marzo a Verona, per chiedere al Tar la liberazione di 1600 cuccioli di beagle, detenuti nella struttura di Aptuit a Verona.

La manifestazione, organizzata dalla stessa 100% animalisti, è aperta a tutti, associazioni e privati, e si partirà dalle 14 dal piazzale della stazione Verona Porta Nuova: “E’ l’ultima occasione per far sentire la nostra voce in difesa dei Cuccioli, e invitare il Tar a negare la ripresa degli esperimenti sui 1600 beagle”, scrivono gli organizzatori.

Per l’occasione, mercoledì 19 febbraio, i militanti hanno affisso striscioni in questo senso, invitando i cittadini a partecipare al corteo del 1 marzo, che partirà alle ore 14 dal piazzale della stazione porta nuova di Verona.

