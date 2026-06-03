SARONNO – Annullato il sorvolo con scia tricolore a causa del maltempo il 2 giugno di Saronno si è celebrato alle 17 vista la scelta della sindaca Ilaria Pagani di rispondere all’invito della Prefettura a partecipare in mattinata all’evento a Varese.

Ecco il discorso pronunciato dalla prima cittadina e le foto scattate da Armando Iannone

Care concittadine, cari concittadini, autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni, delle scuole, del volontariato, care ragazze e cari ragazzi,

essere qui oggi, insieme, per celebrare la Festa della Repubblica ha un significato particolare. Quest’anno ricorrono infatti gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. Ottant’anni da quel 2 giugno 1946 in cui il nostro Paese, uscito dalla tragedia della guerra e della dittatura, trovò il coraggio di scegliere il proprio futuro attraverso il voto libero e democratico. È una data che tutti conosciamo, ma che forse ogni anno dovremmo fermarci davvero a guardare con occhi nuovi. Perché dietro quella scelta non c’è soltanto un passaggio istituzionale. C’è una delle pagine più alte della nostra storia civile.

In quei giorni gli italiani erano un popolo ferito. Le città portavano ancora i segni dei bombardamenti, tante famiglie avevano perso affetti, lavoro, sicurezza. Eppure, proprio dentro quella fatica, nacque qualcosa di straordinario: la volontà di ricominciare.

Non attraverso la forza, non attraverso l’imposizione, ma attraverso la partecipazione democratica. E per la prima volta votarono anche le donne italiane.

Un passaggio enorme, che oggi possiamo dare quasi per scontato ma che allora rappresentò una rivoluzione silenziosa e potentissima. Donne che avevano attraversato la guerra, sostenuto famiglie, lavorato, resistito, e che finalmente diventavano protagoniste pienamente riconosciute della vita pubblica del Paese. La Repubblica nasce quindi da una scelta di libertà, ma anche da una scelta di fiducia. Fiducia nella possibilità di costruire insieme un’Italia migliore.

Ed è forse questa la parola che oggi più di tutte merita di essere riscoperta: fiducia. Perché viviamo un tempo complesso. Lo vediamo ogni giorno aprendo i giornali o guardando le notizie: guerre vicine e lontane, tensioni internazionali, crisi economiche, disuguaglianze sociali, paure diffuse.

Pensavamo che alcune immagini appartenessero definitivamente al passato e invece siamo tornati a parlare di conflitti, di popoli in fuga e di instabilità globale. Anche il clima pubblico e politico, non solo in Italia ma in molte democrazie occidentali, appare spesso segnato da divisioni profonde, da linguaggi aggressivi, dalla difficoltà di ascoltarsi davvero.

Si fatica a trovare punti di incontro. A volte sembra quasi che il confronto debba necessariamente trasformarsi in scontro. Eppure, credo che proprio anniversari come questo, servano a ricordarci una cosa importante: la democrazia non nasce quando tutti la pensano allo stesso modo.

Nasce quando persone diverse scelgono comunque di riconoscersi parte della stessa comunità. Questa è la grande forza della Repubblica.

Una forza che non sta nell’uniformità, ma nella capacità di tenere insieme differenze, idee, sensibilità, generazioni diverse. Per questo il 2 giugno non è soltanto una celebrazione istituzionale.

Non è una ricorrenza da affidare solo ai libri di storia o ai discorsi ufficiali. È una giornata che ci riguarda personalmente. Perché la Repubblica vive ogni volta che scegliamo di partecipare invece di disinteressarci, ogni volta che rispettiamo le istituzioni ma anche le persone, ogni volta che mettiamo il bene comune davanti all’interesse individuale.

La Repubblica vive nei piccoli gesti quotidiani molto più di quanto immaginiamo. Vive nelle scuole, dove insegnanti ed educatori aiutano i ragazzi a diventare cittadini consapevoli. Vive nelle famiglie, che continuano a essere il primo luogo dove si impara il rispetto degli altri. Vive nel lavoro di chi ogni giorno manda avanti il Paese con serietà e responsabilità. Vive nelle associazioni, nel volontariato, nelle società sportive, nelle parrocchie, nei gruppi culturali. In tutte quelle realtà che costruiscono relazioni e tengono unita la comunità anche quando sarebbe più facile chiudersi nell’individualismo.

E permettetemi di dire che noi questo lo vediamo molto bene anche nella nostra città. Sappiamo quanto sia preziosa la rete di persone che si mettono a disposizione degli altri senza cercare visibilità. Persone che dedicano tempo, energie, competenze per aiutare chi è fragile, per accompagnare i giovani, per sostenere le famiglie, per creare occasioni di incontro.

Sono queste le energie che rendono viva una comunità. Ed è anche grazie a loro se possiamo guardare al futuro con speranza. In questi anni abbiamo imparato quanto nessuno si salvi da solo.

La pandemia ce lo ha insegnato con forza. Ma ce lo insegnano anche le fragilità sociali che incontriamo ogni giorno: la solitudine degli anziani, le difficoltà economiche di molte famiglie, il disagio giovanile, le paure di chi fatica a trovare il proprio posto nel mondo.

Di fronte a tutto questo, la risposta non può essere l’indifferenza. E non può essere neppure la ricerca continua di un nemico contro cui sfogare rabbia e frustrazione.

In questo tempo, tra le responsabilità che condividiamo, c’è anche quella della sicurezza. Un tema che riguarda tutti e che non può essere delegato esclusivamente alle forze dell’ordine o alle istituzioni. La sicurezza nasce certamente dal presidio del territorio, dal rispetto delle regole e dalla legalità, ma nasce anche dalla qualità delle relazioni tra le persone, dalla cura degli spazi pubblici, dall’attenzione verso chi vive situazioni di fragilità o di isolamento. Una città è più sicura quando i cittadini si sentono parte di una comunità, quando prevalgono il rispetto reciproco e il senso civico, quando ciascuno si sente responsabile non solo dei propri diritti ma anche del bene comune.

La Repubblica ci chiede qualcosa di più difficile ma anche di più importante: sentirci corresponsabili gli uni degli altri. Credo sia questo il senso più profondo dell’essere comunità. E forse oggi abbiamo bisogno di recuperare proprio questa idea: che il bene comune non è qualcosa di astratto, ma riguarda concretamente la qualità della vita di ciascuno di noi.

Riguarda le opportunità che diamo ai giovani.

Riguarda la cura degli spazi pubblici.

Riguarda l’attenzione verso chi resta indietro.

Riguarda il rispetto delle regole ma anche la capacità di ascolto.

Riguarda il modo in cui scegliamo di stare insieme.

Come Sindaca, sento molto forte questa responsabilità.

Amministrare una città non significa soltanto realizzare opere o organizzare servizi. Significa soprattutto costruire fiducia. Creare legami. Favorire dialogo. Far sentire ogni persona parte di una comunità che non lascia indietro nessuno.

E penso che la politica, a tutti i livelli, debba ritrovare sempre di più questo compito: non alimentare paure e divisioni, ma aiutare le persone a sentirsi parte di un destino comune.

Naturalmente il confronto politico è necessario. Le differenze di idee sono una ricchezza della democrazia. Ma non dovremmo mai dimenticare che prima delle appartenenze c’è la responsabilità verso il Paese e verso le comunità che amministriamo.

Gli uomini e le donne che ottant’anni fa posero le basi della Repubblica venivano da culture politiche molto diverse. Eppure seppero costruire insieme una Costituzione che ancora oggi rappresenta un punto di equilibrio altissimo. Forse dovremmo tornare più spesso a quello spirito.

A quella capacità di discutere anche duramente, senza perdere il rispetto reciproco e senza smarrire l’obiettivo comune.

Care cittadine e cari cittadini, gli anniversari importanti non servono soltanto a guardare indietro con nostalgia. Servono soprattutto a chiederci quale futuro vogliamo costruire. Ottant’anni fa chi ci ha preceduto seppe scegliere la speranza anche dentro le macerie della guerra. Noi oggi abbiamo il compito di non disperdere quella eredità. E allora penso che il modo migliore per celebrare questa giornata sia impegnarci, ciascuno nel proprio ruolo, a custodire la qualità della nostra convivenza civile.

Con la consapevolezza che la democrazia non è mai qualcosa di acquisito per sempre, ma una costruzione quotidiana che richiede cura, responsabilità e impegno.

Ai giovani voglio dire una cosa in particolare.

Non pensate che la Repubblica sia qualcosa di distante da voi o che riguardi soltanto le istituzioni. La Repubblica siete anche voi. Lo sono i vostri sogni, le vostre domande, la vostra voglia di cambiare le cose, il vostro desiderio di un mondo più giusto e più umano. Abbiamo bisogno della vostra partecipazione, delle vostre energie, della vostra capacità di guardare avanti senza cinismo. E abbiamo bisogno di adulti capaci di ascoltare davvero le nuove generazioni, senza giudicarle con superficialità.

Concludo con un pensiero semplice. La Repubblica Italiana compie ottant’anni. Ottant’anni di storia non perfetta, certo. Con difficoltà, errori, crisi, momenti dolorosi. Ma anche ottant’anni di crescita democratica, di libertà, di diritti, di sviluppo civile e sociale.

È una storia che appartiene a tutti noi. E che continuerà a vivere soltanto se sapremo sentirla nostra, ogni giorno.

Per questo oggi celebriamo non solo una forma istituzionale, ma un’idea di Paese: un’Italia che, pur nelle differenze, continua a credere nella democrazia, nella solidarietà, nella pace, nella dignità delle persone. Con questo spirito auguro a tutti voi una buona Festa della Repubblica.

Viva la nostra città, viva la Costituzione, viva la Repubblica Italiana.