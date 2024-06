SARONNO – Si è rinnovato ieri mattina, domenica 2 giugno, l’appuntamento organizzato dall’associazione nazionale paracadutisti d’Italia della sezione di Saronno in ricordo di tutti i caduti e in particolare al ricordo del parà Pasquale Baccaro eroe a cui è stata intestata la sezione.

Alle 10 in via Biffi, davanti al monumento dedicato ai parà caduti si è tenuta l’adunata con alzabandiera, seguita dalla deposizione della corona in ricordo di tutti i caduti. Il momento proseguirà con la premiazione del secondo trofeo Baccaro.

Tra i presenti gli assessori Gabriele Musarò e Ilaria Pagani e i consiglieri comunali l’alpino Gianpietro Guaglianone, Francesco Licata e Mauro Rotondi.

Nel pomeriggio erano previsti lanci e sorvoli ma sono stati annullati per problemi tecnici legati all’elicottero.

“Voglia ringraziare tutte le autorità presenti – concludono gli organizzatori – a partire dalla delegazione dei carabinieri della compagnia cittadina”.

(per le foto si ringrazia Armando Iannone)

