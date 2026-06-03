VENEGONO SUPERIORE – Si è svolta nella mattinata del 2 giugno la cerimonia organizzata dal Comune per celebrare l’80° anniversario della Repubblica Italiana. All’appuntamento hanno partecipato amministratori comunali, rappresentanti delle associazioni, autorità civili e militari, cittadini e numerosi giovani.

La manifestazione ha preso il via alle 11 davanti al municipio con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, momento simbolico che ha ricordato i valori fondanti della Repubblica e il significato della ricorrenza nazionale.

Successivamente è intervenuto il sindaco dei ragazzi insieme ai componenti del Consiglio comunale dei Ragazzi, che hanno portato una riflessione sul valore della partecipazione civica e dell’impegno delle nuove generazioni nella vita della comunità.

La cerimonia è stata accompagnata dal Gruppo musicale cittadino, che ha contribuito a scandire i diversi momenti della manifestazione con l’esecuzione di brani istituzionali. Presenti il sindaco Walter Lorenzin, il comandante della Polizia locale e diverse autorità del territorio, che hanno preso parte alla commemorazione insieme ai rappresentanti delle realtà associative locali.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per ricordare il referendum del 1946 che sancì la nascita della Repubblica Italiana e per rinnovare i principi di democrazia, libertà e partecipazione che ne costituiscono il fondamento. La presenza di cittadini di diverse generazioni ha confermato il valore della ricorrenza come momento di condivisione e memoria collettiva per l’intera comunità.

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