SARONNO – Sono i don della comunità di Saronno i protagonisti dell’edizione di questa settimana di “Dieci immagini”, la versione estiva della rubrica 2000 battute. Un viaggio fotografico nel cuore spirituale della città, tra volti noti e scatti d’epoca che raccontano momenti di condivisione, celebrazioni religiose e piccoli frammenti di vita parrocchiale.

Per tutto il mese di agosto, infatti, lo spazio curato da Alessandro Merlotti si trasforma: al posto dei racconti testuali, ogni mercoledì viene pubblicata una fotogallery tematica con dieci immagini d’archivio selezionate e commentate dall’autore. Ogni serie offre l’occasione per rivivere atmosfere passate e ritrovare legami con il presente, attraverso scatti che custodiscono memorie, tradizioni e cambiamenti della città.

L’appuntamento con “Dieci immagini” è ogni mercoledì sulla home page di ilSaronno, nella sezione fotogallery. Dopo l’esordio con il traffico cittadino tra anni ’60 e ’80, questa settimana il focus si sposta sulle figure dei sacerdoti: dai parroci alle processioni, dalle benedizioni ai momenti informali. Un modo per ricordare l’importanza della loro presenza nelle vite dei saronnesi, ieri come oggi.

Questa settimana sono dunque i sacerdoti della città di Saronno al centro dell’attenzione: quanti ne riconoscete?

2000 battute (più o meno) fuori sacco

Storia locale e storie locali dal passato remoto agli anni più recenti, per provare a interpretare l’attualità rileggendo ciò che è accaduto. Storie e curiosità lette, trovate negli archivi o ascoltate negli ultimi trent’anni. Senza presunzione, cercando di imparare ogni giorno qualcosa in più.

