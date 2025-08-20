SARONNO – Case e persone: sono questi i protagonisti dell’edizione di questa settimana di “Dieci immagini”, la versione estiva della rubrica 2000 battute. Un percorso tra cortili, portoni, finestre e volti che abitano – o hanno abitato – la Saronno di ieri.

Anche questa settimana, lo spazio curato da Alessandro Merlotti propone una selezione di dieci fotografie d’epoca per raccontare la città attraverso dettagli che parlano di vita quotidiana. La rubrica, nella sua edizione estiva, si concentra su scatti e memorie visive, per offrire uno sguardo originale sul passato saronnese.

Ogni mercoledì viene pubblicata una nuova fotogallery tematica nella sezione dedicata sulla home page di ilSaronno. Dopo il traffico cittadino, i don e il mercato, questa volta l’attenzione si sposta sull’abitare: le case popolari e quelle borghesi, i cortili vissuti e le strade fotografate nei momenti ordinari della giornata.

Le case raccontano molto più di quanto sembri: svelano com’era diverso il nostro passato, e quanto siano cambiati negli anni la città e chi la abita. Sfogliare queste immagini significa entrare in un tempo che ci appartiene, anche quando sembra lontano.

