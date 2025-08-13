SARONNO – Foto al mercato di Saronno: sono le bancarelle, i volti e le atmosfere del tradizionale appuntamento settimanale i protagonisti dell’edizione di questa settimana di “Dieci immagini”, la versione estiva della rubrica 2000 battute. Un viaggio nel cuore pulsante della città, tra acquisti, incontri e storie quotidiane.

Per tutto il mese di agosto, infatti, lo spazio curato da Alessandro Merlotti si presenta in una veste speciale: ogni mercoledì, al posto dei testi, una selezione di dieci fotografie d’epoca che raccontano un frammento della vita saronnese. Le immagini, provenienti da archivi pubblici e privati, permettono di riscoprire volti, luoghi e abitudini del passato con uno sguardo curioso e affettuoso verso la città.

Ogni settimana viene scelto un tema diverso, e dopo il traffico cittadino tra anni ’60 e ’80, e i don questa volta l’obiettivo si posa sul mercato: uno dei luoghi simbolo di Saronno, dove da sempre si intrecciano storie, relazioni e abitudini. L’appuntamento è come sempre il mercoledì nella sezione fotogallery sulla home page di ilSaronno.

Il mercato è uno dei momenti più tipici della vita cittadina e, molto più di tante altre cose, ne racconta i cambiamenti: nelle merci, nelle mode, nei volti. Sfogliare queste immagini è un modo per riscoprire com’era la Saronno di tutti i giorni.

