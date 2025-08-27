SARONNO – Elezioni e città: sono i manifesti, i comizi, le facce e gli spazi della politica locale i protagonisti dell’ultima puntata di “Dieci immagini”, la versione estiva della rubrica 2000 battute. Un viaggio tra urne, campagne e cambiamenti, che chiude questa edizione speciale dedicata alla memoria visiva della Saronno di ieri.

Per tutto il mese di agosto, lo spazio curato da Alessandro Merlotti ha lasciato da parte le parole per dare voce alle fotografie: ogni mercoledì, una selezione di dieci scatti d’epoca commentati ha raccontato frammenti di storia locale, con sguardi affettuosi e dettagli significativi sulla vita cittadina.

Dopo aver esplorato il traffico, i don, il mercato e le case saronnesi, questa settimana il racconto si concentra sulla vita politica. Manifestazioni elettorali, volti di candidati, cabine, incontri pubblici: le immagini selezionate riportano alla luce stagioni politiche che hanno segnato la città e ne raccontano, attraverso la partecipazione e gli spazi urbani, l’evoluzione sociale e culturale.

Del resto, anche il 2025 è stato un anno elettorale per Saronno, e come ogni tornata anche questa ha lasciato tracce. Le elezioni – con i loro protagonisti e con i luoghi della politica – svelano i cambiamenti della città: come si è trasformata, come è cresciuta e come continua a interrogarsi sul proprio futuro.

Per il 3 settembre l’appuntamento è con la tradizionale edizione di 2000 battute.

