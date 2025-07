SARONNO – Dopo una breve pausa estiva, la rubrica 2000 battute tornerà nella sua versione abituale mercoledì 3 settembre, con i racconti curati da Alessandro Merlotti che ogni settimana riscoprono vicende, curiosità e personaggi legati alla storia locale e nazionale.

Nel frattempo, per tutto il mese di agosto, lo spazio si trasforma in 10 immagini: un’edizione speciale in cui al posto delle parole ci saranno fotografie d’epoca sempre selezionate dall’autore della rubrica. Ogni mercoledì, Merlotti proporrà una serie di scatti commentati che raccontano un momento, un frammento di vita o un dettaglio particolare legato alla città di Saronno.

Si parte questa settimana con “Il traffico, anni ’60-’80”, una selezione di immagini provenienti dall’archivio del comune di Saronno che mostra auto, strade e abitudini cittadine di qualche decennio fa. Uno sguardo sul passato che parla anche al presente, per continuare a riflettere e osservare la città da nuove prospettive. L’appuntamento è ogni mercoledì, sulla home page di ilSaronno nella sezione fotogallery.

2000 battute (più o meno) fuori sacco

Storia locale e storie locali dal passato remoto agli anni più recenti, per provare a interpretare l’attualità rileggendo ciò che è accaduto. Storie e curiosità lette, trovate negli archivi o ascoltate negli ultimi trent’anni. Senza presunzione, cercando di imparare ogni giorno qualcosa in più.