Il mio amico Angelo avrebbe dovuto leggere, al posto mio, un saggio di un etnoantropologo francese, e inviarmi qualche citazione colta per infarcire le foto che vi propongo. Niente testo, solo foto, sarà un 2026 stupendo.

2000 battute (più o meno) fuori sacco

Storia locale e storie locali dal passato remoto agli anni più recenti, per provare a interpretare l’attualità rileggendo ciò che è accaduto. Storie e curiosità lette, trovate negli archivi o ascoltate negli ultimi trent’anni. Senza presunzione, cercando di imparare ogni giorno qualcosa in più.