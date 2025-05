Si dice che la storia, quella “grande” e quella “piccola”, si faccia anche con le immagini, a volte soprattutto con le immagini. Si dice anche che il confine tra la storia e la cronaca sia sicuramente labile. Si usano, sempre più spesso, le esperienze del passato per leggere gli accadimenti del presente, quindi per fare cronaca.

E allora, per compensare gli ultimi articoli, forse troppo ricchi di parole (qualcuna inutile, sicuramente), ecco un po’ di immagini, e meno parole possibili.

Venti bambini saronnesi, fotografati per la “Cronaca Prealpina” delle annate dal 1939 al 1941, bambini prossimi alla guerra o già “catapultati” in essa, come tanti bambini di oggi, a Gaza, in Ucraina e nelle altre parti del mondo teatro di conflitti.

Fonte immagini:

“Cronaca Prealpina”, annate 1939-1940-1941