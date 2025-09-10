“All’immediato smaltimento delle acque piovane si è provveduto, per i due tratti di rampe adducenti al sottopasso con una opportuna tombinatura; per le restanti parti scoperte delle rampe oltre la quota di metri tre dal piano esistente del viale, si è provveduto a mezzo di due pozzi perdenti sufficientemente capaci di smaltire l’acqua anche durante le massime piogge, e ciò in attesa della costruzione dell’auspicata fognatura alla quale dovranno pure convogliare anche quest’ultime acque”.

I lettori saronnesi del 1933, sfogliando l’estratto da “L’Economia Nazionale”, dal titolo “Le grandi opere del regime. Il sottopassaggio al Viale Santuario della Beata Vergine dei Miracoli – Saronno”, avrebbero potuto domandarsi se quanto progettato e realizzato a corredo del nuovo sottopassaggio alla ferrovia, relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche, sarebbe stato sufficiente a evitare problemi di qualsiasi sorta.

Oggi (non da oggi) conosciamo la risposta. Risposta che qualcuno aveva già nel 1930, ben due anni prima dell’inaugurazione del sottopassaggio: “Il Sig. Beghè sostiene che nei rapporti del sottopassaggio ostano difficoltà tecniche, specie per quanto ha relazione collo smaltimento delle acque e ne tenta la sua dimostrazione”. Il Verbale del 14 gennaio 1930, relativo alla seduta della “commissione” per il nuovo sottopassaggio (commissione composta, tra gli altri, dal Prefetto del Santuario Don Edoardo Fassi, dal Commissario Prefettizio Luciano Zari, dal segretario del P.N.F. Giulio Mancinelli, dall’architetto Carlo Calzecchi della Regia Sovrintendenza ai Monumenti della Lombardia), non ci dice se la dimostrazione del Beghè, titolare di una delle più importanti imprese edili della zona (“Bulgheroni & Beghè”), ebbe successo, ma possiamo immaginare come andò a finire, proseguendo nella lettura del testo (tutto in maiuscolo, oggi, in tempi di Netiquette, si direbbe “gridando”): “INTERVENGONO NELLA DISCUSSIONE GLI INGG. AZIMONTI, CALZECCHI, ALBRICCI E MINORETTI I QUALI CON DATI TECNICAMENTE POSITIVI ED ANCHE SULLA SCORTA DI UN PRECEDENTE PROGETTO DI SOTTOPASSO DEL FU ING. ANGELO MINORETTI, GIÀ FABBRICIERE DEL SANTUARIO, DIMOSTRANO CHE L’EFFETTUAZIONE DEL SOTTOPASSAGGIO OLTRE A RISPONDERE AI CRITERI ARTISTICI CHE DEVONO ESSERE TENUTI IN CONSIDERAZIONE IN RISPETTO ALL’ARTE DEL SANTUARIO ED AL DESIDERIO DELLA POPOLAZIONE È PERFETTAMENTE RISOLVIBILE ANCHE IN RAPPORTO ALLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE”.

Sommessamente, ma non troppo, Ermenegildo Beghè tornò alla carica, pochi giorni prima dell’avvio del cantiere (17 giugno 1932), con una lettera indirizzata al podestà di Saronno: “[…] ripeto quanto già espresso verbalmente, di fare carico alla S.V. per non avere a suo tempo sottoposto all’esame ed al parere, sia pure solo consultivo, della Commissione Igienico Edilizia, il progetto che si sta per eseguire. Se ciò fosse avvenuto la Commissione avrebbe fatto gli opportuni rilievi e rimarchi, ed il sottoscritto avrebbe prima presentato la sua proposta. Altro carico, già fatto verbalmente e ripetutamente alla S.V. ed anche alle precedenti Amministrazioni, è quello di avere lasciato il problema, eminentemente tecnico, in balia al criterio degli incompetenti, […]”.

Quando ai tempi un buon capomastro valeva (quasi sempre) più di una manciata di tecnici laureati…

ibliografia/Fonti:

– Archivio del Comune di Saronno, busta 200, fascicolo 7;

– “Le grandi opere del regime. Il sottopassaggio al Viale Santuario della Beata Vergine dei Miracoli – Saronno”, estratto da “L’Economia Nazionale”, 1933;

– G. Bagaini, “La nuova Saronno”, in “Nord Milano”, novembre 1933, pagg. 325-332.

Immagini:

– “Le grandi opere del regime. Il sottopassaggio al Viale Santuario della Beata Vergine dei Miracoli – Saronno”, estratto da “L’Economia Nazionale”, 1933.

2000 battute (più o meno) fuori sacco

