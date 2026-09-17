SARONNO – Cancelli aperti e pubblico che sta entrando ordinatamente al parco dell’ex Seminario per la grande serata di 22Simba. Poco prima delle 19 di oggi, giovedì 17 settembre, l’afflusso sta proseguendo senza particolari problemi, con tantissimi giovani e giovanissimi arrivati per assistere all’atteso appuntamento del rapper saronnese. Presente anche la sindaca, Ilaria Pagani.

Dopo le lunghe code iniziate già nel primo pomeriggio, con oltre 200 persone presenti davanti all’ingresso alle 15, l’apertura dei cancelli ha dato il via alla serata vera e propria. Tutto si sta svolgendo con ordine e anche all’esterno la situazione appare tranquilla. Non è stato infatti necessario, almeno sino a questo momento, chiudere completamente al traffico via Varese, possibilità che era stata prevista dalla polizia locale nell’ambito del piano viabilistico predisposto per l’evento. I ragazzi in attesa si sono disposti ordinatamente sui marciapiedi, lasciando libera la carreggiata e consentendo così di gestire l’afflusso senza ricorrere al blocco della strada.

Una volta varcato il cancello, ad accogliere il pubblico c’è un parco dell’ex Seminario che si presenta particolarmente curato e accogliente. Il verde e gli spazi dell’area fanno da cornice all’allestimento predisposto per l’evento, con il grande palco pronto per lo spettacolo di questa sera.

Non c’è soltanto la musica. All’interno sono stati predisposti spazi gastronomici e punti dedicati alla ristorazione, dove il pubblico può fermarsi in attesa dell’inizio dello show. Molto frequentato anche uno stand con abbigliamento a tema, che sta richiamando la curiosità soprattutto dei giovanissimi.

L’atmosfera, documentata anche dalla nostra fotogallery, è dunque quella di una grande serata che sta entrando progressivamente nel vivo. Dopo le preoccupazioni delle scorse ore per il maltempo, al momento organizzazione e afflusso del pubblico stanno procedendo regolarmente.

Ora l’attesa è tutta per 22Simba e per l’inizio dello show previsto alle 21, momento centrale della “Listening experience Saronno” dedicata a “Miria”, con il rapper che ha scelto la propria città per questo speciale appuntamento.

17092026