SARONNO – Un’ora e mezza di performance senza sosta, davanti a un pubblico composto soprattutto da giovani e giovanissimi: è decisamente riuscita la grande serata di 22Simba nella sua Saronno. Il rapper saronnese è stato protagonista giovedì sera dell’atteso appuntamento al parco dell’ex Seminario, trasformato per l’occasione in una grande area dedicata alla musica e all’intrattenimento.

Lo show è iniziato puntualmente alle 21 ed è proseguito sino alle 22.30, con 22Simba sul palco per circa novanta minuti consecutivi. Una lunga performance che ha rappresentato il momento centrale di “Miria – Listening experience Saronno”, l’evento scelto dall’artista per presentare nella propria città il nuovo progetto.

Una serata iniziata in realtà molte ore prima. Già alle 15 oltre duecento ragazzi erano in coda in via Varese davanti al cancello, con l’obiettivo di entrare per primi e conquistare un posto vicino al palco. Con l’apertura degli accessi l’afflusso era poi proseguito ordinatamente, senza particolari problemi. All’interno, il parco dell’ex Seminario si è presentato con il verde particolarmente curato e con un allestimento pensato non soltanto per il concerto: accanto al palco erano presenti spazi gastronomici e per la ristorazione, oltre a uno stand con abbigliamento a tema che ha riscosso parecchio interesse fra il pubblico.

Poi, dalle 21, spazio esclusivamente alla musica. 22Simba ha tenuto il palco sino alle 22.30, regalando al pubblico un’ora e mezza no stop e coronando una giornata che aveva portato nel parco saronnese un pubblico numeroso fin dal pomeriggio.

La nostra fotogallery ripercorre la serata, dall’attesa e dall’arrivo del pubblico sino alle immagini del concerto e della performance del rapper saronnese.

18092026