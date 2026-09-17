SARONNO – Il concerto è questa sera, ma nel pomeriggio l’evento di 22Simba ha già cominciato a farsi sentire. Alle 15 di oggi, giovedì 17 settembre, erano infatti oltre 200 i giovani e giovanissimi in coda in via Varese, davanti al cancello di accesso al parco dell’ex Seminario, con l’obiettivo di essere tra i primi ad entrare e conquistare le posizioni migliori sotto il palco.

Un’attesa iniziata dunque con parecchie ore di anticipo e che offre già la misura dell’interesse suscitato dall’appuntamento del rapper saronnese, che ha scelto proprio la sua città per la “Listening experience Saronno” legata a “Miria”.

Nel parco, intanto, è praticamente tutto pronto. Il palco è stato allestito e nel pomeriggio lo staff era ancora al lavoro per mettere a punto gli ultimi dettagli tecnici e organizzativi in vista dell’apertura dei cancelli. Una sorta di “dietro le quinte” del grande evento che la nostra fotogallery documenta insieme alle prime immagini della lunga coda formatasi all’esterno. Sul posto è presente anche la polizia locale, impegnata nella gestione della viabilità e degli aspetti legati all’afflusso del pubblico, ed i carabinieri. Con il trascorrere delle ore è infatti destinato ad aumentare considerevolmente il numero delle persone dirette verso l’area dell’ex Seminario.

Il programma della serata

L’apertura delle porte è prevista alle 18, mentre l’inizio dello show è fissato alle 21. Al centro della serata ci sarà 22Simba con l’anteprima nella sua Saronno del nuovo progetto “Miria”, per un appuntamento che aveva immediatamente richiamato grande attenzione fin dal suo annuncio.

Resta naturalmente l’incognita meteo, dopo le previsioni poco favorevoli per la giornata di oggi. Nel pomeriggio, comunque, preparativi e afflusso del pubblico sono proseguiti in vista della serata.

Le strade chiuse e i divieti

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il Comune ha previsto diverse modifiche temporanee alla circolazione nella zona del parco.

Dalle 14 alle 3 di notte sono in vigore il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata in via Benedetto Croce, nel tratto fra via Timavo e passaggio Luinetti, e in via Luinetti; sono esclusi i mezzi dell’organizzazione.

In via Varese, nel tratto compreso fra via Primo Maggio e via Volonterio, dalle 16 alle 23 è previsto il divieto di transito, fatta eccezione per residenti e mezzi di soccorso, compatibilmente con eventuali esigenze di ordine pubblico.

Sempre in via Varese, nel tratto fra piazza Santuario e via Lainati, e in via Luinetti, dalle 14 alle 24 sono in vigore il divieto di transito e quello di sosta con rimozione forzata.

Il Parco del Seminario, infine, resta chiuso al pubblico nei giorni 16, 17 e 18 settembre al di fuori delle modalità di accesso previste per la manifestazione.

17092026