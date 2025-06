SARONNO – Colori, sorrisi e tanta energia allo stadio Colombo Gianetti per la partenza della 40esima edizione della 24 per un’ora. Sotto l’arco gonfiabile posizionato sulla pista, gli atleti sono scattati con il consueto entusiasmo per dare il via alla lunga staffetta organizzata dal Gap Saronno. Attorno, un colpo d’occhio vivace: le 48 squadre hanno allestito le loro tende lungo il bordo del campo, trasformando lo stadio in un piccolo villaggio sportivo fatto di amicizia, passione e spirito di squadra.

Protagonisti non solo i maratoneti dell’Ultra, ma anche tanti amatori pronti a vivere un’esperienza fuori dall’ordinario. L’energia contagiosa degli atleti ha dato il ritmo alla giornata, accompagnata dal tifo delle famiglie e dalla macchina organizzativa dei volontari Gap.

