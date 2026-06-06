SARONNO – Nuvoloni sopra lo stadio Colombo-Gianetti ma clima ideale per correre alla partenza della quarantunesima edizione della “24 per un’ora”, la storica manifestazione organizzata dal Gruppo Amatori Podismo Saronno che per tutto il fine settimana trasforma la pista cittadina in un punto di riferimento per gli appassionati della corsa di resistenza.

Alle 10 di oggi è stato dato il via ufficiale alle gare, alla presenza della sindaca Ilaria Pagani, dell’assessore allo Sport Mauro Lattuada e del presidente del consiglio comunale Francesco Licata, che hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale agli atleti e ai volontari impegnati nell’organizzazione. La prima cittadina ha ricordato come l’evento sia un’atteso appuntamento di sport ma anche di inclusione.

L’edizione di quest’anno è dedicata alla fiamma olimpica e richiama l’atmosfera dei Giochi, collegandosi idealmente all’esperienza di Milano Cortina. La mattinata si è aperta con una sfilata di atleti in pista con le divise di Milano Cortina, seguita da un suggestivo viaggio nel tempo culminato con l’arrivo di figuranti e volontari vestiti come gli antichi greci, tra richiami alla nascita delle Olimpiadi e ai valori dello sport.

Accanto alla tradizionale staffetta sono in programma anche le prove individuali. La quinta edizione de “La Ultra di Saronno” propone infatti la 24 ore, la 100 chilometri e la 6 ore. In totale sono circa 80 gli iscritti alle gare individuali: 28 alla 24 ore, 22 alla 100 chilometri e 30 alla 6 ore.

Tra i protagonisti più attesi c’è Elisa Tosi, vincitrice della 100 chilometri di Torino nel 2026 con il tempo di 9h55’03”, già vincitrice della prova sulle 6 ore a Saronno nel 2025 con 70,107 chilometri percorsi. Presente anche Elsie Cargniel Bergamasco, vincitrice della 24 ore dello scorso anno con 182,400 chilometri.

Non mancano gli atleti affezionati alla manifestazione. Daniela Parimbelli, Piergiuseppe Monegato e Giuliano Pavan partecipano infatti per la quinta volta consecutiva, essendo stati presenti a tutte le precedenti edizioni della Ultra.

La “24 per un’ora” resta uno degli appuntamenti sportivi più sentiti del calendario cittadino. Per ventiquattro ore consecutive la pista saronnese vedrà alternarsi staffette, gare individuali, sfide personali e momenti di condivisione, grazie anche al lavoro di decine di volontari che garantiscono assistenza agli atleti lungo tutto l’arco della manifestazione. Domenica, al termine delle gare, sono previste le premiazioni e i momenti conclusivi dell’evento.

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