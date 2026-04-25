SARONNO – L’arazzo per la pace portato dalle donne, lo striscione contro le guerre, le bandiere dell’Europa, dell’Ucraina e della Palestina e, a chiudere, un secondo corteo: sono stati i momenti salienti della celebrazione del 25 aprile, segnata da partecipazione e tanti volti della città.

La mattinata di venerdì 25 aprile si è aperta alle 9,40 in piazza Libertà con l’alzabandiera alla presenza delle autorità e delle associazioni d’arma. A seguire la messa in chiesa prepositurale celebrata dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni. Poi il corteo, aperto dalla banda sulle note di “Bella ciao”, con in fila istituzioni, associazioni e cittadini.

Tra i simboli più evidenti l’arazzo per la pace, gli striscioni contro le guerre e le bandiere europee, ucraine e palestinesi. Non sono mancati i cori: “Ora e sempre Resistenza” e “Siamo tutti antifascisti”.

Il corteo ha raggiunto viale Rimembranze, al parco Salvo D’Acquisto, dove si sono svolte le onoranze. Prima l’omaggio al monumento a Salvo D’Acquisto, poi quello ai Caduti saronnesi per la Libertà.

Nel momento dei discorsi, Maria Bastanzetti ha richiamato il valore della memoria: “Viviamo in una società in cui si sottovaluta il pericolo di perdere le libertà. Le abbiamo conquistate e si possono perdere”. E ancora: “Oggi per noi c’è la responsabilità di dare voce alla memoria e proteggere i diritti”.

La sindaca Ilaria Pagani ha aperto ricordando la partigiana Bruna Ivonne Trebbi, scomparsa a gennaio, tra gli applausi dei presenti, e ha salutato il partigiano Aurelio Legnani. Nel suo intervento ha sottolineato: “Il 25 aprile non è solo memoria ma responsabilità. Anche chi amministra deve tenere insieme libertà, giustizia e coesione sociale”. E ha aggiunto: “La libertà non è per sempre”.

Tra i momenti più intensi la presenza di Aurelio Legnani, 99 anni, partigiano “Gatto”, che ha voluto essere presente e ha donato un omaggio floreale alla sindaca e a Maria Bastanzetti.

Al termine delle celebrazioni un secondo corteo, promosso dal Comitato antifascista saronnese, si è staccato dal percorso ufficiale ed è proseguito lungo via Verdi, via Cavour e corso Italia, mantenendo alta l’attenzione sui temi della pace e dell’antifascismo.

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