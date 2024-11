UBOLDO – Si è tenuta lo scorso lunedì 25 novembre la serata contro la violenza di genere organizzata dal comune di Uboldo, in collaborazione con l’associazione Renaissance e con il patrocinio della Provincia di Varese.

Durante la serata sono intervenute diverse realtà vicine al nostro territorio. Villaggio Sos, sito in Saronno, che accoglie bambini, mamme in condizioni di fragilità, disagio familiare e sociale offrendo loro, oltre che un po’ di serenità e sostegno, un adeguato percorso di crescita aiutandoli a costruirsi un futuro indipendente in un ambiente protetto, Soroptimist, associazione che opera attraverso progetti sia nazionali che internazionali per la promozione dei diritti umani e di avanzamento femminile. Non è mancata, inoltre, una piccola dimostrazione di difesa personale in caso di aggressione, da parte dell’associazione Rks, presente sul territorio uboldese, che ha riscontrato particolare attenzione da parte del pubblico presente in aula.

“Il fenomeno della violenza sulle donne – commenta il sindaco Luigi Clerici – va combattuto quotidianamente perché è legato a radici culturali molto radicate nella nostra società . È un fenomeno che riguarda tutti i ceti sociali e tutte le età. Purtroppo, troppo spesso si ignorano comportamenti di grave entità, si tende a giustificare o a banalizzare alcuni atti, o alcune parole umilianti che poi portano al peggio. La violenza non è soltanto un abuso fisico: la pressione psicologica, verbale, soprattutto oggi, sembra essere la forma di violenza maggiormente diffusa e più abituale. Occorre parlarne senza vergogna per prevenire qualsiasi atto che porti ad una situazione irrimediabile. Il numero 15 22 gratuito ed attivo 24 ore su 24 accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza. Ricordo, inoltre, che le forze dell’ordine ed i servizi sociali del nostro comune sono presenti per incontrare, ascoltare i cittadini che si trovano a vivere situazioni di violenza di genere”.