SARONNO – E’ stata celebrata ieri anche a Saronno la Giornata dell’Unità Nazionale e delle forze armate: una cerimonia si è svolta questa mattina davanti al monumento Cavalieri di Vittorio Veneto in via Primo maggio, presenti le autorità cittadine e i rappresentanti di tutte le associazioni d’Arma con i loro labari. L’appuntamento alle 10.30 con l’alzabandiera, a seguire l’inno nazionale cantato dai ragazzi della scuola Aldo Moro.

La sindaca Ilaria Pagani, a Varese per celebrare la cerimonia su richiesta del Prefetto Salvatore Pasquariello, ha voluto comunque lasciare il suo saluto alla cittadinanza. Alla cerimonia c’era il vicesindaco Mattia Cattaneo che nel suo intervento ha invitato a raccogliersi “per fare memoria e per esprimere gratitudine: memoria in particolare dei caduti che hanno sacrificato la propria vita per l’Italia; gratitudine per chi oggi come ieri opera e serve a difesa delle libertà e delle istituzioni volute dal popolo sovrano. Rivolgo un pensiero particolare a voi giovani, presenti in questa piazza. Voi rappresentate il futuro della nostra città, della nostra comunità. Il vostro sguardo è puntato su orizzonti aperti, su sfide nuove. Ed è a voi che oggi voglio dire che ricordare non è un atto passivo: è un impegno. È il riconoscimento che l’unità, la libertà e la pace – valori che celebriamo oggi – sono da difendere e coltivare ogni giorno. Guardando oltre i nostri confini, non possiamo ignorare le sofferenze che persistono nei paesi in guerra. Sono oltre cinquanta i conflitti in corso, il numero più alto dalla Seconda guerra mondiale. In questa città, nella nostra comunità di Saronno, vogliamo essere consapevoli: l’unità non è solo uno slogan, ma un valore pratico. A voi, giovani e ragazze, chiedo di partecipare, di imparare, di interrogare, di agire nel solco dei principi e dei valori della nostra Costituzione. Affinché la nostra città non voglia solo ricordare, ma voglia costruire – insieme – una comunità che sia esempio di coesione, rispetto e apertura”, alcuni passaggi del messaggio letto dopo aver reso omaggio ai caduti insieme al presidente del consiglio comunale, Francesco Licata.

Poi il corteo sino al parco dell’ex seminario ed al Santuario della Beata vergine dei miracoli per la messa.

