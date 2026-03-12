ORIGGIO – Origgio ha celebrato la Giornata Internazionale dei diritti delle donne con l’iniziativa “Diritti delle donne: un viaggio con le donne che hanno cambiato la storia“, con il gruppo Panchina Rossa. Claudia Gaetani, scrittrice e voce narrante, ha emozionato il pubblico ripercorrendo le vite di alcune donne: Anna Iberti, Oriana Fallaci, Franca Viola, Marie Curie, Malala Yousafzaj.

La loro forza, determinazione e coraggio hanno permesso di rompere le barriere sociali e culturali che le limitavano, lottando per il raggiungimento dei propri diritti e dell’autonomia femminile. Ad accompagnare i presenti in questo viaggio, la voce alla chitarra di Francesca Visentin, finalista dell’edizione 2025 di The Voice Senior, che ha emozionato il pubblico. È stato un grande successo per Panchina Rossa: molta la partecipazione del pubblico e e soprattutto la soddisfazione di aver lasciato un segno in ognuno.

“La strada che le donne hanno percorso e percorrono è stata ed è tortuosa e difficile e, ancora oggi, una totale emancipazione non si è compiuta, ma siamo certi che questo ‘viaggio‘ percorso insieme ci ricorda che il cambiamento è possibile e che ogni donna può fare la differenza, ispirando soprattutto le generazioni future. Un 8 marzo degnamente celebrato”, commentano gli organizzatori.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09