CARONNO PERTUSELLA – Tanto pubblico, malgrado il gran caldo, allo stadio di softball di Bariola per il “Torneo Città di Caronno Pertusella-Torneo Majer” che quest’anno è di fatto diventato torneo pre-mondiale, coinvolgendo quattro delle otto squadre che poi parteciperanno alla competizione iridata in programma dal 15 al 20 luglio in Friuli Venezia Giulia.

Ieri la prima giornata di gare ufficiali, inizio alle 13.45 con una equiliratissima Cina-Repubblica Ceca che si è decisa solo all’ultimo inning, 1-0 per le asiatiche. A seguire incontro vinto nettamente dall’Australia su Porto Rico, 5-0; poi una spumeggiante Regno dei Paesi Bassi-Australia, interminabile sfida che è finita 9-6 pe rle olandesi.

La breve cerimonia di apertura ha visto tutte le squadre in campo per il saluto di organizzatori – quelli della Rheavendors Caronno – e autorità, subito dopo – la durata dei precedenti match ha fatto slittare il via dell’ultimo match ad un orario notturno, alle 23 – la chiusura del programma giornaliero con Cina-Porto Rico 8-3 all’1.15.

Oggi sono previste tre partite: alle 14 Repubblica Ceca-Cina e alle 20 Regno dei Paesi Bassi-Porto Rico; alla stessa ora a Bollate Australia-Cina.

(nelle foto di Giovanni Pini alcune fasi dei match di ieri e la cerimonia di apertura)

