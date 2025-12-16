CASTIGLIONE OLONA – Domenica 14 dicembre il borgo di Castiglione Olona si è trasformato in un villaggio natalizio in occasione dell’evento “La magia del Natale”, che ha richiamato numerose famiglie e visitatori.

Per tutta la giornata la strada che conduce al Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1, si è animata con bancarelle di artigianato, articoli natalizi, accessori fatti a mano, presepi e idee regalo. Un percorso che ha accompagnato grandi e piccoli in un’atmosfera tipicamente natalizia.

Nel cortile del Castello di Monteruzzo è stato allestito il Villaggio di Babbo Natale, con giochi, laboratori creativi e gonfiabili dedicati ai bambini. Non è mancato l’incontro con Babbo Natale, che ha suscitato entusiasmo e curiosità tra i più piccoli. Durante la giornata erano presenti anche stand gastronomici e punti ristoro, che hanno offerto merende e occasioni di convivialità, contribuendo a rendere l’esperienza ancora più piacevole.

L’amministrazione comunale ha ringraziato le associazioni e tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa, così come i partecipanti che hanno animato l’evento, dando appuntamento alla prossima edizione.

(foto: alcuni momenti della manifestazione)

16122025