GERENZANO – Domenica Gerenzano si è riempita della calda atmosfera natalizia grazie all’evento “Accendiamo il Natale”, che ha inaugurato ufficialmente le festività con tante attività dedicate alla comunità.

Poi è arrivato il momento più atteso: l’accensione del grande albero di Natale e delle luminarie nelle vie del Paese. “Un grande grazie alla Proloco, che ha reso possibile l’allestimento della Casetta di Babbo Natale e ha offerto la golosa cioccolata calda ai bambini nel pomeriggio. Un ringraziamento speciale al Corpo Musicale Santa Cecilia e alle Majorettes, alla Compagnia “La Fiaba” di Andrea Silvio Anzani per il meraviglioso spettacolo, all’oratorio per il prezioso supporto, a Tigros per il dono del magnifico albero di Natale e alla Fondazione Avsi, che ha reso ancora più dolce la giornata, proponendo deliziosi dolci e piccoli pensieri natalizi – rimarcano dak Comune – Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere questa giornata un momento indimenticabile per tutta la comunità. Insieme, abbiamo acceso non solo le luci del Natale, ma anche il calore dei nostri cuori”.