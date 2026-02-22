SOLARO – Un ricordo nel segno dell’impegno e del servizio per non dimenticare il sacrificio dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso cinque anni fa in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo.

La sindaca di Solaro, Nilde Moretti, ha condiviso un messaggio di memoria in occasione della commemorazione che si è svolta oggi, domenica 22 febbraio, a Limbiate. La giornata è iniziata al cimitero maggiore, dove è stato reso omaggio alla figura del diplomatico, originario del territorio e simbolo di dedizione alle istituzioni e alla cooperazione internazionale.

Il ricordo è proseguito con la Santa Messa celebrata dal segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, momento di raccoglimento e partecipazione per familiari, autorità e cittadini.

La prima cittadina ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria di Attanasio e dei valori che hanno guidato la sua missione. Un messaggio è arrivato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha scritto ai genitori dell’ambasciatore: “Il ricordo dell’ambasciatore Attanasio e della sua missione resta quanto mai esemplare”.

La commemorazione ha rappresentato un’occasione per rinnovare il ricordo di tre vite spezzate e per ribadire il valore dell’impegno al servizio dello Stato e della pace.

(per le foto si ringrazia la nostra lettrice)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09