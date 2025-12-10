MILANO – È stato inaugurato nella stazione di Milano Cadorna, il nuovo Info point cantieri di Ferrovienord, un presidio pensato per avvicinare i cittadini alle attività di sviluppo e manutenzione della rete ferroviaria regionale. Al taglio del nastro erano presenti l’assessore lombardo ai trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente, il presidente di Fnm, Andrea Gibelli, e il presidente di Ferrovienord, Pier Antonio Rossetti.

Il punto informativo, collocato lungo il corridoio d’ingresso della stazione, sarà operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.30-12.30 e 14-17. Le persone in transito potranno accedere a materiali, mappe e aggiornamenti dedicati ai 39 cantieri attivi sui 331 chilometri di rete e nelle 125 stazioni gestite da Ferrovienord: dalle grandi infrastrutture come il collegamento Malpensa Terminal 2–Gallarate e il potenziamento del nodo di Seveso, fino agli interventi di riqualificazione degli impianti e alle innovazioni tecnologiche e di sicurezza.

(foto dell’evento)

