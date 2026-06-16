MOZZATE – Si è tenuta lo scorso fine settimana la terza edizione di “Un giorno da Eroe”, l’iniziativa promossa a Mozzate per sensibilizzare cittadini e giovani sul tema della sicurezza, del soccorso e dell’impegno civico. L’evento ha preso il via con i saluti istituzionali e con un momento di approfondimento dedicato al Numero unico di emergenza 112, argomento scelto come tema centrale dell’edizione 2026 della manifestazione. All’incontro hanno partecipato numerose autorità e rappresentanti delle istituzioni. Tra loro anche Nicola Molteni, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, e Marisa Cesana in rappresentanza di Regione Lombardia. Presenti inoltre il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, il presidente di Sos Mozzate e numerosi cittadini interessati ad approfondire il funzionamento del sistema di emergenza e soccorso.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione, con particolare attenzione al ruolo del Numero unico europeo 112, strumento fondamentale per la gestione delle emergenze e per il coordinamento dei soccorsi sul territorio.

Dal Comune di Mozzate è arrivato un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, dai relatori alle associazioni coinvolte, fino ai volontari e ai cittadini che hanno partecipato all’appuntamento. “Un giorno da Eroe” prosegue così il proprio percorso di crescita, confermandosi un momento dedicato alla diffusione della cultura della sicurezza e alla valorizzazione del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori dell’emergenza e del soccorso.

(foto: alcuni momenti della giornata)

16062026