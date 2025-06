SARONNO – Si chiude la prima settimana degli archivi saronnesi, promossa dall’archivista Andrea Germi e organizzata con l’ufficio cultura del Comune di Saronno. Questa iniziativa, che ha visto il patrocinio di Anai (associazione nazionale archivistica italiana), prende avvio dalla settimana

internazionale degli archivi, una celebrazione globale che si svolge ogni anno durante il mese di giugno. La settimana è promossa dal consiglio internazionale degli archivi per promuovere l’importanza degli archivi e la loro accessibilità. Il tema di quest’anno è “Archives are accessible – archives for everyone”: è un’occasione per promuovere la consapevolezza, far conoscere il ruolo fondamentale degli archivi nella conservazione della memoria, della storia e della cultura. Consente di promuoverne l’accesso, cioè incoraggiare l’accesso agli archivi stessi, rendendo i documenti più accessibili al pubblico. E’ occasione per celebrare la professionalità, riconoscere il lavoro dei professionisti archivistici e il loro impegno nella gestione e conservazione delle informazioni. E’ stimolo alla promozione della collaborazione: incoraggia il dialogo e la collaborazione tra archivi, professionisti e utenti. Consente inoltre di presentare nuove iniziative: presentare progetti e attività innovative nel campo dell’archiviazione e della gestione delle informazioni.

La settimana degli archivi a Saronno è stata organizzata durante il periodo 16-21 giugno. Durante la settimana sono stati aperti numerosi archivi della città per sviluppare consapevolezza, accessibilità, collaborazione tra i diversi istituti. In ogni archivio è stata svolta una particolare attività che ha

permesso di far dialogare i documenti e renderli strumento per una narrazione generale cittadina. In questa prima edizione hanno partecipato l’Archivio del Comitato di Croce Rossa, l’Archivio della Parrocchia Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, l’Archivio del Santuario della Beata Vergine dei

Miracoli, l’Archivio dello Scautismo Saronnese “Ercole Telazzi”, l’Archivio Zerbi (già Visconti-Reina-Stampa Soncino-Antici), l’Archivio Comunale di Saronno e l’Archivio Giuditta Pasta (Collezione Cavallari).

La settimana ha preso l’avvio con la presentazione del riordino dell’archivio di Croce Rossa Italiana, comitato di Saronno: le Sorelle del Comitato di Croce Rossa di Saronno hanno collaborato con l’archivista che ha curato il riordino dell’archivio del Comitato CRI e hanno cogestito, con l’associazione Cantastorie Saronno, le attività di PCTO di tre studenti del Liceo classico Legnani di Saronno. Il progetto scientifico di riordino archivistico è stato predisposto dall’archivista Andrea Germi ed è stato autorizzato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la Lombardia. Lo stesso intervento è stato poi oggetto di un finanziamento statale attraverso il Conto Capitale 2023 del ministero della Cultura. Le Sorelle Covre, Fierro e Saibene, con il prezioso contributo del volontario Luca Fontana, hanno affiancato l’archivista professionista Andrea Germi, responsabile scientifico del progetto. Le sale sono state allestite con arredi d’epoca che hanno permesso un’immersione nella storia di Croce Rossa.

La programmazione è poi proseguita con l’archivio del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Il restauratore e conservatore Luciano Sassi ha raccontato peculiarità e curiosità del supporto pergamenaceo, raccontando di importanti documenti prodotti dalle più famose cancellerie del mondo medievale. Grazie al supporto dei referenti dell’archivio (Pino Colombo e Maria Assunta Colombo) sono state esposte le più importanti pergamene con cui i Pontefici hanno concesso notevoli diritti al Santuario, tra cui la prima tardo Quattrocentesca di papa Alessandro VI Borgia, che affidava ai laici la gestione amministrativa del luogo sacro. A seguire, i volontari di Cantastorie hanno accompagnato i presenti in una visita notturna al Santuario. Durante la serata, l’archivista Andrea Germi ha presentato il progetto “Memoria condivisa” di riordino e restauro dell’archivio del Santuario e degli archivi ecclesiastici saronnesi, progetto supportato dalla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia e da BCC Banca di Credito Cooperativo di Barlassina.

La terza serata ha visto protagonisti gli archivi della parrocchia prepositurale dei Santi Pietro e Paolo di Saronno e l’archivio dello scautismo saronnese “Ercole Telazzi”: dopo la presentazione iniziale di Moreno G. Vazzoler, visitatore arcivescovile per gli archivi periferici della diocesi, sulle fonti diocesane per lo studio dello sviluppo della comunità ecclesiale locale, i volontari di Cantastorie e della Fondazione Ba.Co hanno guidato i presenti alla scoperta della Chiesa Prepositurale e dell’archivio scout, mentre l’archivista ha svelato alcuni dei tesori documentali della comunità ecclesiale saronnese. Giovedì pomeriggio è stato quindi il turno dell’archivio storico comunale, presentato e raccontato da Patrizia Renoldi, referente per l’archivio stesso. La scoperta delle carte che raccontano della vita della città nel suo complesso è stata occasione per scoprire il funzionamento dell’ente pubblico e i preziosi documenti, anche molto antichi, conservati nell’archivio cittadino.

La serata di venerdì a Villa Gianetti ha consentito di scoprire aspetti privati e poco noti della padrona di casa: Giuditta Pasta. Giorgio Appolonia, Andrea Germi e Enrica Lomazzi hanno accompagnato con la lettura di estratti del carteggio della cantante una serata musicale eccezionale. Peter Reichl, al pianoforte, e Marena Balinova, soprano, hanno scandito la lettura delle lettere di Giuditta e dei suoi familiari e ammiratori stupendo l’uditorio con celebri arie quali “Casta Diva” tratta da Norma di Vincenzo Bellini o “Piangete voi” e “Al dolce guidami” tratte da Anna Bolena di Gaetano Donizetti. Il pubblico è stato sorpreso da una rara esecuzione di “Antica notte” tratta da Medea in Corinto di Giovanni Simone Mayr, commentata in modo coinvolgente da Peter Reichl. Il successo del duo ha portato ad alcuni bis che hanno trasportato l’uditorio prima in Russia con Rimskij-Korsakove quindi in Bulgaria, con una ninnananna dedicata dal soprano a tutti i presenti. La giornata conclusiva ha visto l’esposizione di una selezione di documenti, curata da Andrea Germi, tratti dall’archivio Zerbi di Saronno di proprietà della Società Storica Saronnese. E’ stato esposto il documento con cui Ludovico il Moro donò alcuni diritti sul borgo di Saronno a Cecilia Gallerani, la nota Dama con l’ermellino, oltre che documenti sul feudo di Saronno e di Cassina

Ferrara. Un percorso espositivo che ha permesso di percepire gli stretti collegamenti tra la Saronno di ieri e di oggi: tra le carte esposte, è stato presentato anche il registro della “Misura generale del borgo di Saronno” elaborata nel 1674 dagli ingegneri Besana e Richino, che si collega alla mappa

originale Seicentesca oggi conservata in archivio Prepositurale e che per la prima volta è stata esposta congiuntamente allo strumento di corredo originale.

Molti i cittadini curiosi che hanno seguito gli eventi, cui si è unito anche un pubblico eterogeneo proveniente dal territorio limitrofo. Oltre 400 persone sono state registrate e hanno apposto la loro firma di presenza sui registri dei diversi archivi saronnesi nel corso della settimana, contribuendo a

creare un nuovo documento ed entrando quindi tra le pieghe di quegli archivi che hanno visitato. La collaborazione tra i diversi soggetti conservatori ha visto il prezioso supporto di moltissimi volontari: la passione dimostrata e il grande sforzo organizzativo di privati e associazioni hanno reso l’evento un vero successo corale.

“Un sentito ringraziamento ai relatori delle serate – commenta Andrea Germi – Luciano Sassi, restauratore e conservatore di beni archivistici e librari, Moreno G. Vazzoler, visitatore arcivescovile per gli archivi periferici dell’Arcidiocesi di Milano, Peter Reichl e Marena Balinova, pianista e soprano, Patrizia Renoldi, referente dell’archivio comunale di Saronno. Un ringraziamento speciale a Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno, e a tutti i responsabili e volontari di Cantastorie Saronno, Croce Rossa Italiana Comitato di Saronno, di Agesci gruppo Scout Saronno 1, di Fondazione BaCo, di ProLoco Saronno e di Società Storica Saronnese. Un ringraziamento sentito anche a Piero da Saronno, che si è prestato per testimoniare ogni serata, e

a Radio Orizzonti, che ha permesso la registrazione della stagione di podcast realizzati dai ragazzi del Liceo Legnani. Un ringraziamento anche a coloro che hanno reso possibile l’iniziativa, profondendo passione e sforzo intellettuale e pratico: Emanuela Scaioli, Roberto Germi, Maria Luigia Saibene, Maria Fierro, Luca Fontana, Adriana Covre, Anna Mantegazza, Sergio Beato, Cristina Telazzi, Silvana Cuzzocrea, Carlo Ezio Ballerini, Franco Offredi, Enrica Lomazzi, Francesca Peverelli, Gioele Bellini, Daniela Riva Fusi, Giorgio Appolonia, Giuseppe Gorla, Angela Ferrario Proserpio, Marco Perfetti, Anna Maria Colombo, Pino Colombo, Maria Assunta Colombo, Valeria Bacchi, Franco Speroni, Ottilie Pobitzer, Guido Denicolai, Alberto Pizzi. E un grande ringraziamento ai ragazzi del Liceo Legnani che hanno svolto il loro PCTO in archivio CRI e in archivio Prepositurale: un grande successo che ha visto li ha visti appassionati e coinvolti nelle diverse iniziative promosse: grazie a Tommaso Mattai Del Moro, Lorenzo Longoni e Nicolò Longoni”.