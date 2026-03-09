SARONNO – Colori, fili, parole e tante mani al lavoro per costruire insieme un messaggio di pace. Sabato 7 marzo piazza Libertà si è trasformata in un laboratorio a cielo aperto grazie all’iniziativa promossa dal coordinamento saronnese “Quattro passi di pace”, che ha aderito al movimento nazionale “10, 100, 1000 piazze di donne per la pace”.

Per tutta la giornata donne di età diverse si sono ritrovate sotto il gazebo allestito nel cuore della città per cucire insieme un grande tappeto simbolico. Un gesto semplice ma carico di significato, pensato per raccontare attraverso stoffe e parole il desiderio di un futuro senza guerra.

L’atmosfera è stata partecipata e intensa. Tra fili, aghi e pezzi di tessuto si sono intrecciate storie personali, riflessioni e speranze. A riassumere il senso della giornata sono state proprio le parole condivise dalle partecipanti: “È stata una giornata meravigliosa! Tante donne insieme per cucire un tappeto di pace. Ogni pezzo racconterà: una parola di pace, un desiderio di giustizia, un futuro che non vogliamo consegnare alla guerra”.

L’iniziativa saronnese si inserisce in un percorso nazionale che coinvolge numerose città italiane con azioni simboliche e momenti pubblici per promuovere una cultura del disarmo e della nonviolenza. Il progetto invita associazioni e cittadini a realizzare tessuti, arazzi o bandiere collettive che diventino testimonianza concreta dell’impegno civile.

Alla base del movimento c’è anche la “Carta dell’impegno per un mondo disarmato”, documento che invita a “tessere la pace e custodire il futuro”, valorizzando il lavoro condiviso e la presenza nelle piazze come strumenti di sensibilizzazione.

Quello di sabato è stato il primo appuntamento pubblico in città, ma il percorso continuerà nelle prossime settimane con nuove iniziative e momenti di sensibilizzazione, fino all’appuntamento nazionale di sabato 28 marzo, quando anche Saronno tornerà in piazza insieme alle altre città aderenti per ribadire il proprio impegno per la pace.

