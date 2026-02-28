SARONNO – Oltre seicento persone riunite attorno alla stessa tavola, tra laboratori, incontri e momenti di dialogo: l’iftar del Centro islamico di via Grieg è stato definito da molti partecipanti come il più bello d’Italia, trasformando il pomeriggio in una grande festa di comunità e condivisione.

La giornata è iniziata dalle 17 con attività aperte a tutti: laboratori di scrittura, henné e pasticceria, pensati per favorire l’incontro tra culture e generazioni. A seguire gli interventi degli ospiti, tra cui i giornalisti Andrea Gianbruno e Monica Bertini e la giornalista Karima Moual, oltre a una delegazione istituzionale guidata dalla deputata Silvia Roggiani e dal professore Paolo Naso dell’Università La Sapienza di Roma.

Nel suo intervento il portavoce del Centro islamico, Latif Chridi, ha ricordato il rapporto costruito con la città: “In oltre trent’anni si sono alternati amministratori di orientamenti diversi, ma il dialogo e il rispetto dei diritti istituzionali non sono mai mancati. Questo vuol dire che la convivenza è più forte delle differenze politiche”. La sindaca Ilaria Pagani ha ringraziato il Centro e i numerosi volontari, sottolineando il valore dell’iniziativa come occasione di incontro tra culture: “È un momento di comunità in cui persone diverse si incontrano e collaborano, anche nelle piccole cose. È questo che unisce una città”. Un pensiero ai conflitti nel mondo è arrivato anche dal prevosto, don Giuseppe Marinoni, che ha richiamato la necessità di essere segni concreti di pace in un tempo segnato da nuove tensioni internazionali. Intenso l’intervento dell’imam Najib Al Bared fatto in arabo e subito tradotto da Saif Eddine Abouabid cordiale e intenso padrone di casa.

Alla serata erano presenti numerose associazioni, dalla Caritas alla Casa di Marta. Insieme agli assessori saronnesi Lucy Sasso, Mattia Cattaneo, Matteo Fabris e Cornelia Proserpio. Hanno partecipato anche delegazioni dei Comuni di Caronno Pertusella, Origgio, Uboldo, Solaro, Rescaldina e Lainate. Ad aiutare il gruppo giovani volontari del centro anche un team di ragazzi dello Ial Lombardia accompagnati dalla docente Erika Perna.

Molto apprezzato anche il momento conviviale, con un menù di antipasti, cous cous e il tradizionale tè alla menta. Lunghi applausi hanno accompagnato l’ex prevosto monsignor Armando Cattaneo, salutato con affetto dai presenti. Non è mancato il videomessaggio di Moni Ovadia. Tra gli interventi più apprezzati anche quello della giornalista Karima Moual, arrivata da Roma, che ha espresso emozione per la partecipazione e per il clima della serata. “Qui non si condivide solo un pasto, ma un’esperienza e una conoscenza reciproca”, ha sottolineato, evidenziando il percorso di crescita della comunità negli anni, sia sul piano umano sia organizzativo. Moual ha ricordato il valore dell’apertura alla città, invitando a favorire l’incontro diretto: conoscere da vicino le persone e le loro storie, ha spiegato, è la strada per superare diffidenze e costruire relazioni autentiche.

Una serata partecipata e sentita, che ha confermato ancora una volta il legame costruito nel tempo tra il Centro islamico e la città, nel segno della conoscenza reciproca, della trasparenza e della collaborazione.

