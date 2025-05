SARONNO – Una giornata di festa, apprendimento e movimento all’aria aperta ha chiuso il progetto di educazione stradale per i bambini delle classi quinte delle scuole cittadine, che lunedì 19 maggio hanno vissuto una mattinata speciale al parco Salvo D’Acquisto. Guidati dalle loro maestre, tutti i bambini sono arrivati al parco con entusiasmo, pronti per l’ultima tappa di un percorso formativo che li ha coinvolti per tutto il loro ciclo di studi insieme al comando della polizia locale di Saronno.

Protagonista indiscusso della giornata è stata la bicicletta. A dare il via, il vigile Ciro Crivellaro, che ha ripassato con i ragazzi le principali regole per muoversi in bici in autonomia e in sicurezza, con un linguaggio chiaro e coinvolgente.

Poi spazio agli approfondimenti pratici, grazie alla collaborazione di Fiab e Pedale Saronnese, che hanno fornito consigli utili e concreti: dalla manutenzione della bici, fino a come cambiare una gomma. Il momento più atteso è stato il percorso prova, con bici e caschetti per tutti i partecipanti: nel percorso del parco presidiato da volontari e agenti i giovani ciclisti hanno potuto mettere alla prova quanto appreso.

A chiudere la giornata in bellezza, una merenda offerta dai Lions Club cittadini, che ha permesso a tutti di condividere un momento conviviale dopo le attività.

Un evento reso possibile grazie al grande impegno del comando della polizia locale, ai tanti volontari che hanno collaborato e in particolare a Barbara Milletich, vera anima e coordinatrice del progetto, che da anni si dedica con passione all’educazione stradale dei più piccoli.

Una giornata che ha lasciato nei bambini sorrisi, nuove competenze e la voglia di continuare a pedalare in sicurezza.

