SARONNO – Sono ufficialmente partite domenica 7 settembre le feste degli oratori della comunità pastorale Crocifisso Risorto, con una fiaccolata che ha collegato simbolicamente il Santuario di Sotto il Monte, casa di san Giovanni XXIII, con il Santuario della Madonna dei Miracoli. Un cammino di fede e di luce che, come ha ricordato don Riccardo, ha voluto affidare “tutti i giovani della nostra comunità e quelli del mondo intero, in particolare coloro che soffrono per le guerre, all’intercessione di Maria perché li accompagni e protegga in questo nuovo anno pastorale“.

Dopo l’apertura, la festa è entrata nel vivo domenica 14 settembre, all’oratorio di via Legnani. La giornata si è aperta alle 11 con la Santa Messa, seguita dal pranzo comunitario delle 12.45, momento di convivialità che ha riunito famiglie e ragazzi. Il pomeriggio è stato animato da un grande giocone aperto a tutti, tra bolle di sapone e finali del Grand Prix. Sport protagonista anche in serata, con le finali del torneo di volley previste alle 19.30. Durante l’intera giornata non sono mancate le occasioni di svago e solidarietà: molto apprezzati la “Goloseria” e la pesca di beneficenza, mentre la serata si è conclusa con l’apertura della paninoteca.

Le feste, che rappresentano anche l’avvio ufficiale dell’anno oratoriano 2025-2026, continueranno nei prossimi giorni. Dal 15 al 21 settembre sarà il turno dell’oratorio Prealpi e di Cassina Ferrara, mentre dal 22 al 28 settembre le celebrazioni si sposteranno agli oratori di Regina Pacis e Matteotti.

(foto di un nostro lettore)

