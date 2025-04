SARONNO – Le luci soffuse, le fiaccole e il silenzio dei passi hanno accompagnato ieri sera, venerdì santo, la Via crucis cittadina che si è tenuta nel cortile e nel Santuario dedicato a Padre Monti.

Il tempo clemente ha permesso ai tanti fedeli presenti di partecipare con raccoglimento e serenità a un momento di preghiera e riflessione molto sentito, guidato dal prevosto don Giuseppe Marinoni, affiancato da don Massimiliano Bianchi. I fedeli e i contenuti preparati per le meditazioni hanno creato un’atmosfera intensa, fatta di parole, silenzi e canti, rievocando le stazioni della passione di Cristo.

Le immagini suggestive della serata, scattate da Edio Bison, raccontano l’intensità di un cammino di fede che ha saputo coinvolgere cuori e pensieri, lasciando un segno profondo nei partecipanti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09