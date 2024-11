SOLARO – Con la consigliera delegata alle pari opportunità Stefania Marruchi ed il consigliere delegato al commercio Davide Panetti, la sindaca di Solaro Nilde Moretti ha consegnato gratuitamente ai panettieri del paese i sacchetti del pane con stampato il numero 1522 per le richieste di aiuto, i riferimenti del centro antiviolenza Hara – Bollate e Rho e la modalità per donare al fondo Seconda Stella – Mai più sola, istituito della fondazione comunitaria Nord Milano a favore dell’autonomia delle donne vittime di violenza.

L’attività rientra nelle iniziative organizzate in paese in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

(foto dalla pagina Facebook del comune di Solaro)

