VEDANO OLONA / VARESE – Intervento dei vigili del fuoco questa mattina alle 10.30 in via Marone per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Nell’urto sono rimasti feriti un ragazzo di 20 anni e un uomo di 36: entrambi hanno avuto bisogno di assistenza medica, ma non sono apparsi in pericolo.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli. Ingenti i danni materiali riportati dalle auto dopo lo scontro.

Poco dopo, alle 11.15, un’altra squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sulla Sp 1 a Varese per il principio d’incendio al filtro antiparticolato di un camion. Gli operatori dei pompieri hanno raffreddato la parte interessata ripristinando le condizioni di sicurezza del mezzo.

(foto: alcune immagini degli interventi di questa mattina dei vigili del fuoco)

