LOMAZZO – Una donna incinta incastrata nell’abitacolo, un bambino di appena un anno tra i feriti e l’intervento dell’elisoccorso: sono stati momenti di grande tensione quelli vissuti questa mattina, sabato 16 maggio, sull’autostrada A9 Milano-Como-Chiasso nel tratto tra Lomazzo nord e Fino Mornasco in direzione Como, dove poco dopo le 5 si è verificato un grave incidente multiplo.

Secondo una prima ricostruzione, una vettura avrebbe urtato un furgone coinvolgendo poi anche un autoarticolato. Poco dopo un’altra automobile sopraggiunta ad alta velocità avrebbe centrato uno dei mezzi già incidentati, ribaltandosi fuori dalla carreggiata. La dinamica esatta è ora al vaglio della polizia stradale.

L’allarme è scattato alle 5.09 e sul posto è stato attivato un maxi intervento di emergenza. I vigili del fuoco del comando di Como sono arrivati con squadre dalla sede centrale e dai distaccamenti di Cantù e Lomazzo. Particolarmente delicate le operazioni di soccorso per una donna di 30 anni in gravidanza rimasta incastrata nel veicolo insieme al conducente del furgone. I pompieri hanno dovuto stabilizzare il mezzo e tagliare bagagliaio e sedili posteriori per riuscire ad estrarla dall’abitacolo.

Tra le persone coinvolte risultano una donna di 29 anni, una donna di 30 anni, due uomini di 31 e 53 anni e un bambino di un anno. Sul posto sono intervenute cinque ambulanze, due automediche e l’elisoccorso, oltre al personale sanitario del 118. I feriti sono stati trasportati negli ospedali Sant’Anna di Como, San Gerardo di Monza e Niguarda di Milano con codici di gravità principalmente gialli.

Presenti anche il personale di Autostrade per l’Italia e la polizia stradale di Novate per la gestione della viabilità e i rilievi. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza il tratto autostradale è rimasto chiuso per diverse ore causando lunghe code e rallentamenti. La circolazione è tornata regolare intorno alle 8 quando il tratto tra Lomazzo nord e Fino Mornasco è stato riaperto su tutte le corsie disponibili.