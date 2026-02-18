SARONNO – Solidarietà alla residente, richiesta di interventi urgenti e la disponibilità ad una mobilitazione pacifica se la situazione non troverà soluzione. Sono i temi al centro della conferenza stampa dedicata alla vicenda dell’uomo che vive abusivamente nell’area della Cascina Colombara.

Paolo Bocedi, presidente nazionale dell’associazione Sos Italia Libera, ha spiegato il motivo della sua presenza: “Sono qui per portare solidarietà ad Alessandra, minacciata da troppo tempo nella sua tranquillità. È una nonna, ci sono dei bambini, e non può continuare a vivere in queste condizioni”. Bocedi ha ribadito il rispetto per istituzioni e forze dell’ordine: “Noi rispettiamo la legge e il lavoro di Polizia di Stato e carabinieri”. Ma ha anche chiarito che, in assenza di risposte, l’associazione è pronta a mobilitarsi: “Se nessuno interverrà organizzeremo una manifestazione pacifica a Saronno, con margherite e luci, una chiamata democratica dei cittadini per sostenere Alessandra”.

Diretta la testimonianza della residente, Alessandra Zampa: “Ho paura, la mia vita è completamente stravolta. Continuano i gesti di minaccia, come quello di tagliarmi la gola, insieme a insulti”. La donna ha espresso anche amarezza verso l’Amministrazione: “Sono delusa dalla sindaca, non mi ha mai aiutato né sostenuto”.

Durante l’incontro è intervenuto telefonicamente il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, annunciando un’iniziativa parlamentare. “Tra oggi e domani presenterò un’interpellanza ai ministri dell’Interno e della Giustizia. Non si può lasciare in giro qualcuno che può rappresentare un pericolo”. Il parlamentare ha indicato anche possibili strumenti operativi: “Il Comune può presentare un esposto alla magistratura per disporre una visita specialistica e verificare la situazione. Il fatto che sia un richiedente asilo non deve trasformarsi in un motivo per non intervenire”. De Corato ha aggiunto: “Contatterò anche il Prefetto di Varese, perché questa situazione è inaccettabile e serve un intervento”.

Al termine della conferenza stampa, giornalisti e troupe televisive, tra cui la trasmissione “Fuori dal Coro”, hanno effettuato un sopralluogo nell’area della Colombara. Alcuni operatori dell’informazione sono entrati anche nella baracca dove vive l’uomo, documentando le condizioni dell’insediamento e la situazione segnalata dalla residente.

