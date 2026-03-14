SARONNO – La bara semplice posata a terra, i paramenti sacerdotali e una rosa bianca. Con questo segno di sobrietà e fede la città ha salutato monsignor Angelo Centemeri, morto a 96 anni, per oltre 25 anni prevosto della comunità saronnese. La chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo era gremita di fedeli, sacerdoti e rappresentanti delle istituzioni per l’ultimo saluto a uno dei protagonisti della vita cittadina.

La celebrazione è stata presieduta dal vescovo ausiliare Giuseppe Vegezzi. Accanto a lui numerosi sacerdoti, tra cui gli ex prevosti di Saronno don Maurizio Rolla e don Armando Cattaneo, insieme al clero cittadino e a molti religiosi arrivati anche da altre comunità dove Centemeri aveva svolto il suo ministero.

Tra le autorità civili presenti la sindaca Ilaria Pagani, il presidente del consiglio comunale Francesco Licata e gli assessori Mauro Lattuada, Cornelia Proserpio e Matteo Fabris. In chiesa anche diversi amministratori del territorio, tra cui i sindaci emeriti Augusto Airoldi, Luciano Porro, Gianluigi Stucchi e Angelo Tettamanzi. Presenti inoltre rappresentanti delle forze dell’ordine e delle autorità militari.

Durante la celebrazione è stato letto anche un messaggio dell’arcivescovo, che ha ricordato il lungo cammino sacerdotale di Centemeri e la sua testimonianza di fede. Il testo ha sottolineato come il sacerdote abbia vissuto il ministero “con sapienza, pazienza e una fede lieta e intensa”, restando fino agli ultimi anni un punto di riferimento spirituale per molti.

Nell’omelia il prevosto Giuseppe Marinoni ha ripercorso il legame profondo tra Centemeri e la città. Una missiva iniziata con un accorato e sentito Carissimo Angelo e conclusa con un intenso ricordo di un momento di confronto a Natale. “Per quasi mezzo secolo hai camminato in mezzo a questa città come un servitore del Vangelo, lasciando segni non solo nelle opere ma soprattutto nei cuori e nelle coscienze. Hai scelto il primato di Dio e hai insegnato a questa comunità a vivere della Parola, della liturgia e della carità, ricordandoci che una parrocchia nasce dall’ascolto del Vangelo e diventa viva quando sa trasformarlo in gesti concreti di amore.”

Particolarmente toccante la lettura di alcuni passaggi del suo testamento spirituale. Nel testo il sacerdote esprime gratitudine per la vita e per il sacerdozio ricevuto: “Ti ringrazio perché mi hai chiamato alla vita e al sacerdozio… Ho posto in Te tutta la mia fiducia”. E ancora una richiesta semplice e umile: “Chiedo perdono a chi avessi offeso o deluso… per quanto mi riguarda ho perdonato di cuore”.

Un ricordo è arrivato anche dalla sindaca Ilaria Pagani, che nel messaggio letto durante la celebrazione ha sottolineato il segno lasciato dal sacerdote nella comunità: “È stato soprattutto un punto di riferimento umano e spirituale, una presenza capace di accompagnare intere generazioni”.

Alla fine della celebrazione molti fedeli si sono fermati in chiesa per un ultimo saluto. Un gesto semplice, come la vita sacerdotale che Saronno ha voluto ricordare: quella di un prete che ha accompagnato per decenni la comunità, condividendo momenti di gioia, di prova e di fede.

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