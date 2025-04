SARONNO – Tante persone nella sera di martedì 22 aprile per celebrare e onorare papa Francesco: durante la messa in suo suffragio, celebrata alle 21, nella chiesa prepositurale, moltissimi i fedeli che si sono riuniti in preghiera per il papa.

Una celebrazione partecipata e intensa, che ha raccolto fedeli di ogni età e rappresentanti delle diverse comunità religiose del territorio. Tra i presenti, anche Latif Chridi, esponente del centro islamico di Saronno, accolto con un saluto affettuoso dal prevosto, monsignor Giuseppe Marinoni, che ha sottolineato come la presenza dell’amico musulmano sia segno concreto di fraternità e vicinanza tra fedi diverse.

Durante l’omelia, monsignor Marinoni ha affidato alla comunità alcune parole di riflessione: “Il tempo ci aiuterà a comprendere il mistero del pontificato di papa Francesco. Ma fin da ora possiamo dire che una delle parole-chiave di questi anni è stata ‘gioia’”.

Un concetto ripreso anche nei canti e nelle preghiere, che hanno accompagnato la funzione in un clima raccolto e commosso. La comunità si ritroverà ancora nella sera in cui sarà convocato il conclave, e poi in quella dell’elezione del nuovo pontefice: in quell’occasione, sarà cantato il Te Deum come ringraziamento e preghiera condivisa per il nuovo papa.

(foto di Armando Iannone)