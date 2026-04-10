VARESE – Agrivarese torna nella cornice di Giardini Estensi e Villa Mirabello, portando avanti la tradizione. L’iniziativa, gratuita e aperta al grande pubblico, è promossa da Camera di Commercio e Comune di Varese, con il patrocinio di Regione Lombardia e Provincia, e la sinergia con Coldiretti, Confagricoltura e Ats Insubria. A sottolineare il valore dell’iniziativa oltre che sul piano organizzativo anche su quello culturale e sociale interviene il presidente di Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello: “Agrivarese rappresenta un’occasione per portare la realtà rurale nel cuore della nostra comunità, rendendola accessibile e comprensibile a tutti i cittadini. Attraverso questa manifestazione, riusciamo a valorizzare la filiera corta, mettendo in contatto diretto produttori e consumatori e rafforzando la consapevolezza sull’importanza di un’agricoltura sostenibile e di qualità. Questa fiera è anche uno strumento fondamentale per avvicinare i più giovani, bambini e ragazzi al mondo agricolo: far conoscere da vicino il lavoro nei campi, il rispetto per la terra e i cicli naturali significa investire nel futuro, creando nuove generazioni più attente, responsabili e sensibilizzate nei confronti del territorio.”

“I Giardini Estensi di Varese sono lo scenario ideale per fare da cornice alla manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio rurale del territorio – dicono il sindaco Galimberti e la vicesindaca Perusin – Agrivarese è un appuntamento da sempre apprezzato da tantissime famiglie, con una grande partecipazione di varesini e visitatori da tutta la provincia. Un evento che pone un’attenzione particolare ai temi della sostenibilità e della promozione delle produzioni locali, creando un legame diretto tra il nostro territorio, la qualità dell’offerta gastronomica e la valorizzazione dell’economia rurale”. Agrivarese si conferma così come una giornata interamente dedicata al patrimonio rurale della provincia. Tante le aziende agricole presenti con i prodotti tipici da degustare e acquistare: un’occasione preziosa per conoscere il territorio attraverso il contatto diretto con la natura e la zootecnia, grazie anche alla presenza degli animali della fattoria. Non mancheranno esposizioni di attrezzature per la cura del verde, antichi mezzi agricoli dal fascino intramontabile e numerose iniziative culturali, divulgative e di intrattenimento. Tra le attrazioni più attese figurano il “battesimo della sella” con i pony e l’area immersiva dedicata alle farfalle in volo, pensate per offrire un’esperienza coinvolgente e accessibile a visitatori di tutte le età. Parallelamente, grande attenzione sarà dedicata alla divulgazione scientifica e alla salute: l’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria accompagnerà il pubblico alla scoperta delle razze zootecniche locali, mentre Ats Insubria sarà presente per fornire consigli su alimentazione e benessere, rafforzando il legame tra corretti stili di vita, territorio e produzione agricola. In questa prospettiva si inserisce anche il programma guidato delle “passeggiate in città”, un percorso urbano diffuso pensato per accompagnare i visitatori alla scoperta della vocazione di Varese come città giardino e del suo patrimonio architettonico e paesaggistico. Grazie all’apertura straordinaria di Villa Recalcati, prestigiosa sede di Provincia e Prefettura, sarà possibile ammirare le sale affrescate e il parco monumentale, in un racconto che unisce la storia delle famiglie varesine alla funzione istituzionale attuale dell’edificio. Accanto a queste esperienze, un ruolo centrale sarà svolto dai numerosi laboratori tematici, pensati per coinvolgere attivamente il pubblico in attività pratiche ed educative. Dai percorsi dedicati alla scoperta delle produzioni agricole locali, alle attività didattiche per bambini e famiglie, fino ai momenti di approfondimento su sostenibilità, biodiversità e filiera agroalimentare, i laboratori rappresentano un’occasione concreta per imparare facendo, avvicinandosi in modo diretto ai saperi e alle tradizioni del mondo rurale. L’esperienza di scoperta del territorio si completa con momenti di spettacolo che animeranno la giornata: il ritmo della tradizione agricola rivive con le esibizioni dei Frustatori di Ferno, in programma alle 12:15 e alle 14:30, mentre l’energia dei balli country coinvolgerà il pubblico in via Sacco alle ore 16:00. L’offerta si arricchisce inoltre con le performance artistiche e le parate dell’Olympic fringe festival, con appuntamenti distribuiti tra mattina e pomeriggio. Raggiungere la manifestazione quest’anno è ancora più semplice grazie alla collaborazione tra la Camera di Commercio di Varese e Trenord: è infatti disponibile l’“AgriVarese Day Pass”, un biglietto speciale dedicato ai visitatori che intendono raggiungere Varese in treno da qualsiasi stazione della Lombardia.

Nel loro insieme, attività agricole, percorsi culturali, laboratori esperienziali e momenti di spettacolo concorrono a restituire un’immagine unitaria di Agrivarese in Città, fondata sul dialogo tra tradizione, territorio e comunità. L’intero palinsesto è gratuito e pensato per offrire un’esperienza immersiva capace di unire conoscenza, partecipazione e intrattenimento. Agrivarese tornerà con una seconda edizione in autunno nel comune di Angera.

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