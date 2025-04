SARONNO – Una colonna sonora emozionale ed evocativa, un monologo appassionato e un brindisi finale: la presentazione delle liste Saronno Civica e Percorso Democratico ha visto Augusto Airoldi protagonista assoluto, accolto con entusiasmo da simpatizzanti e candidati a villa Gianetti.

A introdurre l’evento, Laura Succi insieme a Edoardo Mazzucchelli e Sabina Banfi, referenti delle due liste della coalizione. Dopo una panoramica sul progetto politico, Airoldi ha tenuto un intervento carico di energia, tra bilanci di mandato, proposte e stoccate agli avversari.

Ha rilanciato i temi della rigenerazione urbana, della sicurezza e del sociale, e si è detto pronto a tornare alla guida della città con “due liste stratosferiche”. Emozionati anche Mazzucchelli e Banfi, che hanno raccontato la nascita dei rispettivi gruppi, sottolineando il valore dell’esperienza e la credibilità del candidato sindaco. Applausi e partecipazione hanno scandito la serata, chiusa da un sentito “Coro Airoldi” intonato dai presenti.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09