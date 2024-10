SARONNO – Si è tenuto lo scorso 15 ottobre al teatro Giuditta Pasta lo spettacolo di danza “Eartheart”, della compagnia Egribiancodanza.

Lo spettacolo è il risultato della seconda fase dell’omonimo progetto Eartheart iniziato con esperienze immersive in ecosistemi naturali. Oltre alle emozioni e le esperienze in solitudine di ogni artista e il suo confronto con la natura, ciò che ha alimentato l’opera, soprattutto nella sua versione teatrale, è il dialogo con le comunità e il pubblico. Una produzione che si è trasformata nel tempo incontrando la gente, che generosamente ha regalato emozioni, esperienze e riflessioni personali emerse durante le prove aperte, contribuendo all’evoluzione della coreografia in ogni sua fase.

Lo spettacolo sintetizza le fasi precedenti del progetto Eartheart della compagnia Egribiancodanza in una nuova dimensione teatrale, scandagliando con strumenti di avanguardia digitale, la potenza del pianeta e la meraviglia dei suoi ecosistemi, immergendo i danzatori in un fluire perpetuo di danza, immagini e suono: affascinante, magico, da contemplare e a cui abbandonarsi. A partire dal percorso esperienziale in situ Eartheart, che, come il gioco di parole in inglese suggerisce, unisce la parola cuore alla parola terra, la compagnia Egribiancodanza, sotto la guida del coreografo Raphael Bianco, rimodula le esperienze vissute all’interno di ecosistemi differenti proiettandone l’essenza verso la dimensione drammaturgica e teatrale del gesto, traslando l’esperienza concreta in una dimensione astratta preservandone la memoria esperienziale.