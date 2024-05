SARONNO – Dopo qualche giorno di permanenza nel quiz lunedì 20 maggio è riuscito a indovinare l’enigma della Ghigliottina a vincere il montepremi di 75 mila euro in gettoni d’oro.

Autore di quest’ottima performance in tv, precisamente a L’Eredità condotta ora da Mario Liorni su Raiuno, è il cislaghese Alessio Pappini.

Nella sua presentazione il conduttore ha ricordato come Alessio suoni l’organo in chiesa. E a Cislago lo conoscono tutti come presidente dell’Avis cittadina.

Ma come è riuscito a vincere? Nel gioco finale ad Alessio è riuscito a trovare la parola “Serie” fil rouge che univa tutte quelle fornite dal gioco: “E’ l’unica che mi è venuta in mente pensando alla parola modello” ha spiegato a Liorni che si complimenta con lui”.

Nel corso della sua permanenza tra i concorrenti del quiz preserale il cislaghese ha anche svelato di essere anche impegnato nella preparazione per partecipare a novembre alla maratona di Firenze.

