UBOLDO – Oltre 200 mila euro, due anni di spesa da Eurospin e una Grande Panda: è il montepremi conquistato in due puntate da Daniele, 22enne di Uboldo, protagonista alla “Ruota della fortuna”, dove ha collezionato premi e applausi.

La puntata si apre con il “Giramondo” e Daniele entra subito in partita: riconosce la parola “Kizunguzungu”, legata alla sensazione di giramento di testa, e porta a casa i primi 1.000 euro oltre a un premio crociera. Un avvio che conferma la sua rapidità e sicurezza.

Dopo alcune manche favorevoli agli sfidanti, il giovane uboldese torna protagonista nella prova “Se la sai raddoppi”, dedicata ai libri. È lui a dare la risposta corretta su “Amleto”, guadagnando 2.500 euro e mantenendosi in scia nella classifica.

Il momento decisivo arriva però nel “Round Express”: Daniele trova la soluzione e balza in testa con 9.900 euro, prendendo il controllo della partita. Nell’”Ultimo Round” conferma la sua freddezza, indovinando la frase con il tabellone ancora quasi vuoto e chiudendo a 13.300 euro, risultato che gli consente di confermarsi campione.

Il finale è tutto nella “Ruota delle meraviglie”, con tre frasi a tema spazio. Daniele ne indovina due, conquistando due buste verdi. La scelta, suggerita anche dalla fidanzata Giulia presente tra il pubblico, si rivela decisiva: una delle buste contiene 200 mila euro. Il totale sale così a 233.500 euro, tra l’emozione in studio e gli applausi del pubblico.

A chiudere la serata i complimenti del conduttore Gerry Scotti, che ha sottolineato la preparazione e la freddezza del concorrente: “È bello vedere la vostra felicità” rivolgendosi a Daniele e alla fidanzata Giulia.

QUI L’INTERA PUNTATA

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