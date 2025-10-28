SARONNO – Un pomeriggio di emozioni, musica e condivisione quello vissuto alla scuola primaria Ignoto Militi di Saronno in occasione della Festa dell’Albero. Un evento che ha trasformato il giardino del plesso in un luogo di incontro e riflessione, dove l’albero è diventato simbolo di radici, crescita e comunità.

L’iniziativa ha coinvolto alunni, insegnanti, famiglie, la direttrice dei servizi generali e amministrativi, i referenti di plesso e il dirigente scolastico Raffaele Scala, che ha partecipato con entusiasmo alla giornata. Il momento più significativo è stato il dono di una piantina, consegnata simbolicamente al dirigente, ai referenti e alla Dsga: un gesto che ha voluto rappresentare la gratitudine, la collaborazione e la visione condivisa che animano la scuola.

Il programma è stato ricco di momenti partecipati: il travaso dell’albero simbolico, letture animate, esibizioni musicali delle classi e l’intervento della Banda cittadina di Saronno, che ha eseguito anche “L’autunno” di Vivaldi. Non è mancata la tradizionale castagnata, seguita dall’adozione simbolica degli alberi del cortile da parte delle classi.

Obiettivo della giornata: rafforzare il legame tra scuola, famiglie e territorio, educare alla cura dell’ambiente e promuovere il senso di appartenenza. Tutti traguardi pienamente raggiunti, come dimostrano la partecipazione e la gioia dei bambini, protagonisti assoluti della festa.

La giornata si è conclusa con una merenda offerta dall’Agim, accompagnata da sorrisi e abbracci. Ogni piantina donata è diventata un simbolo di speranza e impegno: la promessa di una scuola che cresce insieme, come un albero nutrito da tante mani diverse ma unite dallo stesso intento.

Al dirigente scolastico è stata anche consegnata una maglia con il nuovo logo della scuola e il motto che ne racchiude lo spirito: “Alla Militi si cresce insieme.”

