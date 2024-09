SOLARO – Oggi venerdì 20 settembre all’istituto “Accademia PL”, ente specializzato nella formazione di aspiranti ed agenti di polizia locale, si è svolto il corso di primo soccorso “Gestione delle emorragie massive” tenuto dagli istruttori di Tka e rivolto agli operatori delle forze dell’ordine.

L’evento, grazie al patrocinio degli stessi organizzatori e dell’Associazione A.Pol.Lo.S, ha permesso la partecipazione di un’aliquota di personale appartenente alla polizia òocale di Saronno.

Gli agenti presenti hanno pertanto potuto apprendere le nozioni di intervento rivolte agli operatori “laici” in merito alle corrette azioni da intraprendere in caso di interventi di emergenza, anche mediante la simulazione di alcuni scenari operativi.

“La formazione nel primo soccorso è oggigiorno un elemento imprescindibile per gli operatori di Polizia Locale in considerazione dei contesti in cui si trovano quotidianamente ad operare (incidenti stradali, cantieri edili, pubbliche manifestazioni) – ha commentato a margine dell’incontro il Vice Commissario Mario Nicoloso, promotore dell’evento insieme ai responsabili didattici di Accademia Pl Alessandro Bottari e Marco Tanzillo.

