VENEGONO SUPERIORE – Un grosso ramo di faggio spezzato dal vento cade sulle auto in sosta e blocca la strada: è successo nella zona della stazione, in via Meucci, dove si registrano i primi effetti dell’ondata di vento che sta interessando il territorio.

L’episodio si è verificato nella giornata di giovedì 26 marzo, in un contesto caratterizzato da raffiche forti che stanno interessando tutto il Varesotto e il Saronnese. Il ramo, di notevoli dimensioni, si è staccato improvvisamente andando a finire su due vetture parcheggiate lungo la strada.

Dalle immagini si vede chiaramente il peso dell’albero abbattuto, che ha colpito in pieno le auto causando danni evidenti alla carrozzeria e ai vetri. La caduta ha inoltre reso impraticabile la carreggiata, con la strada temporaneamente bloccata.

Non si segnalano persone coinvolte, ma la situazione ha richiesto l’intervento per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione del materiale caduto. Essenziale l’intervento della polizia locale guidata dal comandante Antonio Borgo.

L’episodio si inserisce nel quadro dell’allerta vento in corso, con raffiche sostenute che possono provocare la caduta di rami, alberi o oggetti. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone alberate e nei pressi di cantieri o strutture esposte.

La fotogallery documenta i danni e le operazioni in corso in via Meucci.

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