SARONNO – Una mattinata speciale all’insegna del gioco e dell’educazione sanitaria ha coinvolto i bambini della scuola dell’infanzia Marzorati, che anche quest’anno ha aderito al progetto Ambulanza dei Pupazzi promosso dalla Croce Rossa di Saronno.

Nel grande giardino della scuola è arrivata una vera ambulanza, trasformata per l’occasione in uno spazio accogliente e rassicurante dove i piccoli hanno potuto conoscere da vicino i mezzi e le attrezzature utilizzate dai soccorritori. All’iniziativa hanno preso parte i bambini della sezione Primavera e tutte le classi dell’infanzia.

Ogni alunno ha portato con sé un peluche o una bambola da affidare alle cure degli operatori. Attraverso questo semplice gioco, i bambini hanno avuto la possibilità di avvicinarsi in modo sereno alle medicazioni e ai piccoli interventi sanitari, imparando a conoscere strumenti e procedure che spesso possono suscitare timore.

L’obiettivo del progetto è proprio quello di aiutare i più piccoli a superare ansie e paure legate al mondo delle cure mediche, trasformando un’esperienza che potrebbe apparire spaventosa in un momento di scoperta e di crescita.

La giornata si è svolta in un clima di entusiasmo, favorita anche dal bel tempo che ha permesso di utilizzare gli spazi esterni della scuola. Grande apprezzamento è stato espresso nei confronti dei volontari della Croce Rossa di Saronno, che con disponibilità e attenzione hanno accompagnato i bambini durante tutte le attività, rendendo l’esperienza coinvolgente e piacevole per tutti.

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