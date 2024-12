SARONNO – Domenica scorsa all’Istituto Monti di via Legnani a Saronno si è svolto a Saronno il 3′ Trofeo “Padre Monti”, promosso da Scacchi Saronno con il supporto dello sponsor Farmacia Centrale di Cogliate. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di scacchi, con ben 22 scacchiere in gara, e si è confermata un appuntamento di grande successo per la comunità locale e per il panorama scacchistico.

A trionfare è stato Denis Soncin, che si è aggiudicato il primo posto con 4,5 punti, seguito da Andrey Romanshko, secondo classificato con lo stesso punteggio di 4,5 punti, e da Paolo Delmastro, che ha conquistato il terzo gradino del podio con 4 punti.

Tra i premi speciali assegnati durante il torneo, Riccardo Soncin e Davide Negretti si sono distinti nella categoria Under 14, mentre Carlo Barlocco ha ottenuto il riconoscimento come miglior giocatore Over 70. Il premio come miglior donna è andato a Francesca Rosio.

Nella categoria Juniores, il primo posto è stato conquistato da Tommaso Orlandi, seguito da Pietro Maria Maiocchi al secondo posto e Matteo Sansone al terzo.

Ventidue le scacchiere in gara. L’evento, organizzato con cura dalla sezione Scacchi Saronno, parte integrante della sezione cultura del Gruppo anziani Città di Saronno, ha visto anche la partecipazione e il supporto del direttore dell’Istituto Padre Monti, don Aurelio, che ha contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Al termine della competizione, il presidente di Scacchi Saronno, Luigi Corradi, ha ringraziato tutti i partecipanti e gli organizzatori per la passione e l’impegno dimostrati, sottolineando l’importanza di momenti di aggregazione e competizione sportiva come questo.

17122024