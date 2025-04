SARONNO – Colazione in perfetto stile inglese allo IAL Lombardia di Saronno, dove è nato l’English Coffee Club: una nuova iniziativa educativa e golosa promossa dalla professoressa Maria Teresa Perna. L’idea è semplice e brillante: tutti gli studenti delle diverse annualità possono accedere al laboratorio della Sala Bar per una colazione speciale, ma a una condizione… parlare solo in inglese!

Protagonisti del servizio sono gli allievi della classe SalaBar1, che preparano e servono un menù ricco e variegato: dai classici della colazione anglosassone come uova, bacon, french toast salati e dolci, fino ai dolci più creativi come il Caffemisú, il coccorello e il caffè con Nutella bianca e granella di cocco.

Docenti e studenti si mettono in gioco con entusiasmo, trasformando la pausa mattutina in un’esperienza linguistica e formativa. Il progetto è gratuito, coinvolgente e sta conquistando tutti. Un modo originale per imparare l’inglese… a colazione!

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09